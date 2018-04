Aujourd'hui dans le Petit Q on débriefe la soirée qui récompense les artistes latinos aux Etats-Unis : les Latin Music Awards. On a vu J-LO qui a un message à faire passer, la rappeuse Cardi B enceinte et sur des talons de 12, plein de chorés ultra sexy, un peu de Jésus et même un chanteur en gilet pare-balles.