Le Petit Q : Mariah Carey dans le ciment

Aujourd’hui petite devinette : à qui appartiennent ces petits pieds sur le ciment du Chinese Theater ? Cet endroit où les plus grandes actrices et acteurs laissent leurs empreintes de mains et de pieds comme Robert de Niro ou encore Will Smith. Alors aujourd’hui quelle superstar a mis les pieds dans le ciment de la gloire ? Mariah Carey ! Non, vous ne rêvez pas. Son plus grand rôle c’était dans « Glitter » en 2001. Alors pourquoi se retrouve-t-elle à marcher dans les pas des plus grandes actrices ? Sûrement parce qu’elle est prochainement à l’affiche d’un dessin animé. Bref, Willy Papa a enquêté. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2