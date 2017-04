Le Petit Q : Mission Impossible à Paris  

Tom Cruise a débarqué à Paris. Et il n'a rien oublié, ni sa grosse moto, ni ses deux doublures ultra-ressemblantes, et surtout pas de bloquer tout un quartier pour une scène d'action intense de trois secondes. Une après-midi palpitante et pleine d'action qui aura su ravir les riverains alentours, et a atteint son apogée lors d'un lacet de chaussures professionnel, et un repas à base de nuggets de poulet des plus sexy.