Aujourd’hui dans Le Petit Q, un conte de fée : celui d’une actrice américaine et d’un prince anglais. La nouvelle est tombée lundi matin à 10h sur le twitter officiel de Kensington Palace : Prince Harry et Meghan Markle sont fiancés ! Willy Papa décrypte l’annonce de la « big news » dans les médias anglais of course, mais aussi américains et français. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2