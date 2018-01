Mais qu’est-il arrivé aux cheveux du prince William ? Le mari de Kate Middleton a décidé de dire stop à sa calvitie naissante – et aux moqueries du prince Harry - et a décidé d’adopter un look… beaucoup plus court. Finies les mèches, le prince William s’affiche désormais avec la boule à zéro. C’est l’instant Le Petit Q de Willy Papa.