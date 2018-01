Petit Q : retour sur les SAG Awards

Après les Golden Globes et avant la très attendue cérémonie des Oscars qui se déroulera le 4 mars prochain, c’était au tour du syndicat des acteurs de remettre ses prix ce week-end. Et pour montrer sa solidarité avec le mouvement Time’s up lancé au début de l’année pour venir en aide aux victimes de harcèlement et d’agression sexuelle, toutes les statuettes de la cérémonie ont été remises par des femmes. Quant à Nicole Kidman, récompensée pour son rôle dans la série "Big Little Lies", elle a ému l’assistance en prononçant un discours sur l’âge des femmes à Hollywood, et ce, en dépit de la grippe.