Le Petit Q spécial Cannes : Méfiez vous des imitations !  

Durant tout le festival, le Petit Q sera à Cannes, pour nous rapporter des images de la Croisette. Au programme : des paillettes, des stars, du cinéma, et de l'émotion bien sûr ! Pour la troisième journée du festival, on a eu droit à ça :un standing ovation pour une Julianne Moore en larme, une fausse Monica Belluci et les vraies Robin Wright, et Emily Ratajkowski, Tilda Swinton répond brillamment à la polémique Netflix, et les rois de la playa.