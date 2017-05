Le Petit Q Spécial Cannes - Louis Garrel, garant de la culture sur le tapis rouge  

Durant tout le festival, le Petit Q sera à Cannes, pour nous rapporter des images de la Croisette. Au programme : des paillettes, des stars, du cinéma, et de l'émotion bien sûr ! Et aujourd'hui : Louis Garrel nous fait une démonstration de sa Culture avec un grand C, Cathy Guetta en pleine forme, Uma Thurman en Versace, les meilleurs souvenirs de Cannes des stars, et Naomi Campbell toujours présente avec son caractère bien trempé.