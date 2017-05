Durant tout le festival, le Petit Q sera à Cannes, pour nous rapporter des images de la Croisette. Au programme : des paillettes, des stars, du cinéma, et de l'émotion bien sûr ! Pour la deuxième journée du festival, on a eu droit à ça : du soleil, des membres du jury beaux comme des camions, un défilé de costumes originaux, et un gang des escabeaux au top !