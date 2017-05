Le petit Q spécial MTV Awards ; Emma Watson reçoit le premier prix unisexe  

On a failli passer à côté des MTV Awards avec tout ça... Mais pas de panique, on debriefe dans le Petit Q… c’était l’événement télé et ciné dimanche soir à Los Angeles. Il y en avait pour tous les goûts…. Mais l’info à retenir c’est pour la première fois, la remise de prix qui récompense la performance avant le genre. Plus de distinction de sexe dans les catégories. Et le premier prix unisexe est remis à Emma Watson.