Le Petit Q Spécial Cannes : 70 ans de festival, ça se fête !  

Durant tout le festival, le Petit Q sera à Cannes, pour nous rapporter des images de la Croisette. Au programme : des paillettes, des stars, du cinéma, et de l'émotion bien sûr ! Voici ce qu'on a vu aujourd'hui : le tapis rouge de la décennie pour l'anniversaire du festival, des réalisateurs de 80 ans qui font des concours de Snapchat, des ministres et des ex-ministres, et des stars sur des yachts (ou presque).