Peut-on vraiment calculer la compatibilité sexuelle entre deux personnes ?

Différents tests et questionnaires ont déjà été mis en place pour essayer de mesurer la compatibilité sexuelle entre deux personnes. En réalité, les désirs, envies et corps changent au cours d’une vie. Les résultats donnés par de tels tests varient alors dans le temps et peuvent même devenir contre-productifs.