Philippe Ballard, ancien journaliste sur LCI, devient candidat du Rassemblement national

Philippe Ballard, journaliste sur LCI depuis son lancement en 1994, vient de quitter la chaîne pour être candidat du Rassemblement national aux prochaines élections régionales. Un journaliste de plus qui quitte le métier pour rejoindre la politique. Et pour l’annoncer, rien de tel qu’un plateau de CNEWS plus représentatif que jamais de l’esprit de la chaîne : un rouleau compresseur idéologique.