Philippe de Villiers : on a tiré sur le fil du mensonge et son livre en est plein

Philippe de Villiers a « tiré le fil du mensonge et tout est venu » dans son nouveau livre du même titre. Un livre bourré de références puisque son auteur assure avoir enquêté partout pour trouver des preuves. Valentine Oberti a voulu vérifier et c’est sans surprise qu’on a découvert que Philippe de Villiers n’a rien fait de ce qu’il assure. Philippe de Villiers est de retour et il amène avec lui une « bombe », un livre « coup de poing », de quoi faire « trembler » non seulement Emmanuel Macron, mais aussi l’Europe toute entière. Oui, l’Union européenne a été créée par les Nazis avec l’objectif de la voir se détruire à notre époque, là maintenant. Bien sûr que Jean Monnet travaillait pour la CIA. Philippe de Villiers l’assure : il a enquêté partout pour prouver ses dires. Du coup, Valentine Oberti a voulu aller sur les traces de l’auteur. Et, surprise : on ne l’a jamais vu nulle part. En tout cas pas à Lausanne, où il jure pourtant avoir enquêté. On a également découvert que ses archives dites « classifiées » ne l’ont en fait jamais été et que les documents « hyper confidentiels que personne n’a jamais vu », ont été publiées partout il y a 50 ans.