Philippe Sollers, écrivain un jour, écrivain depuis toujours

Philippe Sollers est mort ce week-end à l’âge de 86 ans. Il était l’un des plus grands écrivains français, auteur de son premier roman à 23 ans et d’une longue liste depuis. Parmi ses titres les plus célèbres, « Femmes », « Une curieuse solitude » ou encore « Une vie divine ».