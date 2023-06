La chaîne ITV dans la tourmente suite à la relation de Phillip Schofield avec un collègue bien plus jeune que lui

Phillip Schofield, l’animateur de l’une des plus célèbres matinales de la télévision anglaise a dû quitter la chaîne ITV pour avoir dissimulé une relation avec l’un de ses collègues bien plus jeune que lui. L’affaire fait la Une des médias anglais depuis, notamment des tabloïds. C’est d’ailleurs l’un d’eux qu’a choisi Phillip Schofield pour sortir de son silence. En Une du magazine The Sun, il déclare : Je suis brisé et j’ai honte, mais je ne suis pas un prédateur sexuel. Le problème, c’est que lorsque l’animateur a rencontré ce jeune homme, il n’avait que 15 ans. Pour se défendre, Phillip Schofield dénonce le traitement homophobe de cette affaire par les médias. Il affirme également qu’à sa connaissance, la chaîne n’était pas au courant de sa relation secrète. Pourtant, les présentateurs et dirigeants de la chaîne sont accusés d’avoir su et de s’être tus. Au centre de ces spéculations, Holly Willoughby, son ancienne partenaire à l’antenne tous les matins, dont le discours n’a pas convaincu les chaînes conservatrices. La chaîne ITV ne sortira pas indemne de cette affaire alors que des accusations d’environnement de travail toxique circulent. La présidente d’ITV devra répondre aux questions des députés la semaine prochaine.