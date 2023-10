Phosphor, le voyage poétique et évolutif de Viviane Sassen

C’est bientôt le week-end et vous ne savez pas quelle sortie prévoir ? Ambre Chalumeau à ce qu’il vous faut ! A la Maison Européenne de la Photographie, partez découvrir la première rétrospective de la photographe néerlandaise de Viviane Sassen, connue notamment pour ses photos de mode. Une œuvre qui s’étale sur trente ans et où on peut reconnaître un style signature : un énorme travail sur la couleur d’une part, dans des atmosphères oniriques, mais de l’autre, un regard particulier porté sur les corps, toutes formes de corps, réels et irréels.