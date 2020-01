Brigitte Macron et Didier Deschamps ont lancé l’opération « Pièces jaunes 2020 » depuis le centre hospitalier d’Orléans mercredi 8 janvier. Une caméra les a suivis tout au long de leur visite : on a donc pu profiter des blagues à Dédé, entre deux moments solennels. Mais surtout, surtout et ça personne ne l’a remarqué : on a pu voir Jean-Pierre Pernaut couper la chique de Brigitte Macron, comme ça, en direct.

