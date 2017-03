Pierre Richard, Fanny Valette et Yaniss Lespert : Un profil pour deux  

Pierre (Pierre Richard) est veuf et retraité. Depuis deux ans, il reste cloîtré chez lui au grand dam de sa fille (Fanny Valette). Elle embauche Alex (Yaniss Lespert) pour lui apprendre les rudiments d'internet et des sites de rencontre. Sur l'un deux, Flora63 et Pierre matchent... Pierre est amoureux, il revit... Une rencontre est prévue. SAuf que sur son profil, il a mis la photo d'Alex... Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.