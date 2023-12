Pierre Rosanvallon décrypte l’atmosphère pesante au sein de la société française (Partie 2)

L’historien et sociologue français, Pierre Rosanvallon, est l’invité de Quotidien, lundi 4 décembre. L’auteur de plusieurs livres autour du sujet de la démocratie, des questions sociales et du populisme s’exprime notamment sur la situation sécuritaire actuelle en France alors qu’un attentat a fait un mort et deux blessés à Paris ce samedi, causé par un « fiché S » déjà condamné pour terrorisme. Il se penche sur les défaillances autour de cet homme, ainsi que sur la véritable onde de choc qu’a provoqué la mort du jeune Thomas à Crépol, dans la Drôme, le 18 novembre dernier. Pierre Rosanvallon donne son sentiment sur une France qui se ferait désormais face selon certaines déclarations, sur la notion du « Vivre ensemble », souvent remise en cause ces dernières semaines, ainsi que sur les chiffres liés à l’immigration actuelle sur le territoire. Le professeur émérite au collège de France se livre ensuite sur les répercussions du conflit israélo-palestinien sur le sol français qui provoque une certaine inquiétude de la communauté juive, ainsi qu’une stigmatisation des musulmans. Le sociologue s’exprime ensuite sur un certain déclassement des classes moyennes actuellement, ainsi que sur un certain recul de l’autorité, problème majeur pour 91% des Français. Puis, il se confie sur les possibles liens entre toutes les crises que nous traversons, et sur les raisons de la montée de l’extrême-droite partout en Europe.