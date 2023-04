Pierre Rosanvallon et Emmanuel Macron, histoire d’une rivalité

Ce lundi 17 avril, après l’allocution d’Emmanuel Macron, l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon, présent sur le plateau de Quotidien, s’est montré sans concession envers le président de la République et sa pratique du pouvoir, n’hésitant pas à parler de “crise démocratique” et à pointer le manque de modestie d’Emmanuel Macron. Depuis, le passage tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Les propos de Pierre Rosanvallon ont été largement commentés par la classe politique, notamment à gauche, avec des élus qui saluent la justesse et la force des mots de l’historien. Même à droite, les déclarations de Pierre Rosanvallon sont reprises. Ce n’est pas la première fois qu'il se montre très critique envers Emmanuel Macron. En 2018, il faisait déjà une analyse cinglante de l’exercice du pouvoir du président. A l’époque, la relation difficile du chef de l’Etat avec les intellectuels avait déjà été évoquée.