Depuis la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski est partout dans les médias. On l’a vu sur CNN, on l’a entendu sur France Inter et on l’a suivi avec l’AFP. Problème : on n’a pas toujours franchement compris ce qu’il disait. Mais la palme revient à BFMTV et ses deux heures d’interview de l’activiste russe dont ils n’auront réussi à comprendre que… 2 minutes et 58 secondes. Et encore.