Pluie de réactions après le clash Gérald Darmanin vs Apolline de Malherbe

Depuis mardi, le clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe sur BFMTV n’en finit pas d’être commenté. Dans les médias, on souligne l’attitude sexiste du ministre de l’Intérieur. Appelée en renfort, la Macronie tente depuis de voler au secours de l’un des siens. Côté opposition, on profite de ce dérapage de Gérald Darmanin pour critiquer la majorité.