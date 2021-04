Plus féminin, plus jeune, plus ouvrier : comment l’électorat de Marine Le Pen s’est transformé

Destination 2022. À moins d’un an de l’élection présidentielle, on décortique chaque soir une info, un chiffre, une coulisse ou un sondage sur les tendances de la course à l’Elysée. On démarre ce mercredi par cette info de la Fondation Jean Jaurès : si le programme de Marine Le Pen n’a pas vraiment changé depuis quatre ans, ses électeurs, eux, se sont transformés.