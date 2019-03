PMA : pourquoi un énième report ?

D’abord prévue pour 2018, le vote de l’accès à la PMA pour toutes les femmes devait être reporté en début d’année 2019. Le gouvernement vient d’annoncer qu’elle était, une fois de plus, reportée à une date ultérieure, sans plus de précision cette fois. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, promis à nouveau par son gouvernement, la PMA devait être ouverte à toutes les femmes : hétéros ou lesbiennes, en couple ou célibataires sans distinction. Pour ces femmes, il faudra de nouveau attendre, sans bien savoir pourquoi. On en parle avec Paul Larrouturou.