Le point "Poudre de Perlimpinpin"  

Ce matin, le service documentation et images de Quotidien a fait quelque chose de très sérieux. Ils ont cherché la dernière fois que l’expression « poudre de perlimpinpin » avait été prononcée à la télévision. Et ils ont trouvé ! On s'attendait à un débat de haute volée, ce fut une bataille de cour d'école, ambiance bagarre sous le préau. Des invectives, des contre-vérités, des expressions qu'on n'avait plus entendu depuis 1979, des arguments qui dépassaient rarement le niveau de la mer, Quotidien revient sur tout ce qui a fait de ce débat un moment télévisuel OVNIesque. Cela devait être historique, ce fut tout simplement consternant, fort et terrifiant. Le degré zéro de la politique pendant 3h30 avec les deux finalistes à l’élection présidentielle française. Renaud Dély (Marianne), Thomas Legrand (France Inter), Mathilde Siraud (Le Figaro), Aurélie Herbemont (Europe 1) ils revienne pour Quotidien sur ce débat du deuxième tour.