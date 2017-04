Le point "style" de Marc Beaugé - du Vuitton pour les Macron  

Marc Beaugé, c'est notre "monsieur style" à nous. Pas un seul détail ne lui échappe concernant la tenue de nos politiques, pas un ! Ce soir, il passe en revue le style de Brigitte et Emmanuel Macron, un couple tout à fait "fashionable", sponsorisé le temps de la campagne par une marque de luxe française bien connue. Et l'affiche de campagne de Marine Le Pen, on en parle ?