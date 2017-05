Les membres du nouveau gouvernement ont déboulé à l'Elysée et à Matignon, et, passation oblige, chacun était sur son 31. Marc Beaugé, membre agréé de la fashion police, revient sur le look de ce gouvernement tout neuf. La montre d'Edouard Philippe, le costume de Macron, les Vuitton de Brigitte, Marc passe tout à la loupe.