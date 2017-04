Le point "style" de Marc Beaugé - Spécial "15 minutes pour convaincre"  

Qui était le candidat le plus looké hier soir sur France 2 ? Marc Beaugé nous parle du style de la campagne... Mais ici, on ne parle pas des figures de style employées à tout va par nos candidats... Non, on va plutôt parler de leur style vestimentaire, celui qui fait parfois polémique, notamment lorsqu'il se compose d'un costume à plusieurs dizaines de milliers d'euros, par exemple... Et certains ne laissent rien au hasard !