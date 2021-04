Polémique après l’attitude sexiste de Recep Tayyip Erdogan face à Ursula Von der Leyen

Mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel étaient reçus par Recep Tayyip Erdogan à Ankara pour relancer les relations entre l’UE et la Turquie. Problème : le président turc n’avait prévu que deux sièges pour les recevoir. On a donc pu voir les images de Recep Tayyip Erdogan et Charles Michel prenant place dans leur fauteuil pendant que la présidente, interloquée, cherche où s’asseoir.