Polémique et cataclysme après la publication du classement des 200 meilleures voix de tous les temps selon Rolling Stones

L’iconique magazine Rolling Stones a publié sa liste des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Et qui dit classement, dit forcément déçus. Surtout au Québec. Surtout quand on oublie Céline Dion.