Pologne : “La plus grande manifestation anti-gouvernementale depuis la chute du Mur de Berlin”

Ce dimanche 4 juin, une manifestation historique contre le pouvoir a eu lieu à Varsovie en Pologne : 500 000 personnes ont défilé pour dénoncer la dérive autoritaire du gouvernement national-conservateur. Ce mouvement a eu lieu à l’appel de Donald Tusk, ancien chef de gouvernement et leader de l’opposition. Face à PiS, parti au pouvoir depuis 2015, l’opposition joue la carte d’une nouvelle chute du Mur : le retour à une démocratie moins autoritaire et tournée vers l’Europe. Lech Wałęsa, ancien leader du mouvement anti-communiste Solidarność, a prononcé un discours devant une marée humaine retransmis sur la chaîne d’information privée TVN24. Sur la chaîne publique TVP, verrouillée par le pouvoir, ces manifestations ont été présentées sous un jour très sombre. Cette manifestation a été déclenchée par l’adoption d’une loi très controversée calibrée pour détruire politiquement le leader de l’opposition Donald Tusk. Elle permet de lancer une chasse aux sorcières contre toute personne soupçonnée d’avoir le moindre lien avec la Russie dans des conditions juridiques très floues. La Pologne vit actuellement un paradoxe : d’un côté, le pays est à l’avant-garde de la lutte aux côtés de l’Ukraine, de l’autre, elle est gouvernée par un parti rétrograde qui a restreint le droit à l’IVG et les droits LGBT.