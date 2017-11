Le porno sur le Web : les lycéens répondent

Azzeddine est allé interroger des lycéens de seconde. On ne montrera pas leur visage. On était dans un lycée de région parisienne... et on a commencé par leur poser une question très simple: ont-ils déjà regardé un porno sur internet? Premier constat, lorsqu on veut discuter avec ces jeunes et bien la réaction spontanée, quand on prononce le mot "porno" c'est souvent le rire. Mais quand on se pose un peu, ils se rendent compte que c'est un vrai sujet. Et là leur témoignages deviennent très intéressants - Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017