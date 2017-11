Le porno sur le Web : on en parle ce soir dans Quotidien

Ce soir on va faire une expérience à part. On va parler de pornographie à une heure de grande écoute, et on va demander aux adolescents de rester avec leurs parents… Le président Macron veut combattre la pornographie. C’est le postulat de départ. Et nous, on va en parler avec : la sexologue Thérèse Hargot, le professeur Israël Nisand et le rédacteur en chef du site Le Tag parfait, Stephen des Aulnois…- Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017