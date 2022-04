Port du voile : la volte-face de Marine Le Pen pour mieux séduire les électeurs de Mélenchon

Pour le dernier week-end de la campagne présidentielle, on aura eu droit à deux revirements de taille. D’abord, celui d’Emmanuel Macron sur l’écologie et, surtout, celui de Marine Le Pen sur le voile et les éoliennes. Un virage à 180 degrés pas forcément très bien contrôlé par la candidate du Rassemblement national.