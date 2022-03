Pour contrer la mobilisation des opposants, le Kremlin multiplie les images de soutien à la guerre

Ce week-end, malgré la répression policière et le vote d’une loi particulièrement sévère contre ceux qui oseraient défier la parole officielle, plusieurs dizaines de milliers de Russes sont descendus dans les rues en soutien au peuple ukrainien. À l’issu de ces mobilisations, plus de 5 000 personnes ont été arrêtées. Elles sont près de 13 000 depuis le début de l’invasion. Pour éviter un phénomène de contagion, le Kremlin veut multiplier les images de Russes soutenant la guerre. Des manifestations pro-guerre sont donc organisées dans de nombreuses villes russes et minutieusement mises en scène.