Pour tout comprendre de la faillite de la Silicon Valley Bank et ses répercussions

Y’aura-t-il une nouvelle crise financière ? L’inquiétude grandit aux Etats-Unis et dans le reste du monde après la faillite de plusieurs banques américaines ces derniers jours. Ce week-end, la Silicon Valley Bank a fait faillite, suivie de près par une seconde banque à New York. Le gouvernement américain a dégainé illico sa lance à incendie pour tenter de juguler la panique et minimiser les répercussions sur le reste de l’économie.