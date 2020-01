Pour tout comprendre de l’affaire Gabriel Matzneff

Qu’est-ce que l’affaire Gabriel Matzneff ? Le livre « Le consentement » de Vanessa Springora a fait exploser la « bulle » autour de l’auteur. Dans ses pages, elle y détaille leur relation, celle d’un homme de 50 ans avec une adolescente de 14 ans. Elle y raconte l’emprise, psychologique et sexuelle, de Gabriel Matzneff, qui n’a jamais caché et même revendiqué son amour pour les jeunes, voire très jeunes femmes et hommes. La publication de son livre a créé un séisme, littéraire d’abord, mais aussi politique puisque Gabriel Matzneff, pourtant ouvertement pédophile, a été multi-récompensé. Paul Larrouturou revient sur les faits.

