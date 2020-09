En savoir plus sur Yann Barthes

On avait adoré assister à la French Tech l’an dernier : tous ces jeunes entrepreneurs qui parlent de la start-up nation, de KPI, ça nous avait vachement plus. Sauf que cette année, Covid oblige, les choses étaient un peu différentes : pas de cocktails, pas de selfies. Trop dommage. Mais cette année, pour une fois, on a presque tout compris.