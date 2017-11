Mais pourquoi Anne Hidalgo ne veut plus de la grande roue ?

La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne veut plus voir trôner la grande roue de Marcel Campion, place de la Concorde. La maire de la capitale a déposé lundi 20 novembre une proposition au Conseil de Paris pour que soit supprimée l'attraction. A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, rendez-vous annuel des collectivités locales qui s’est ouvert aujourd’hui jusqu’au 23 novembre, Paul Larrouturou s’est rendu sur place. Avec un humour, il revient sur le bras de fer engagé par Anne Hidalgo et Marcel Campion. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 21 novembre 2017 !