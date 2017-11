Les "pourquoi" : Vandel, copie mot pour mot Vandel !

On écoute la matinale de Patrick Cohen… Qui on le sait présentait la même émission sur France Inter la saison dernière… Il n’est pas venu seul, ses deux patrons de Radio France l’ont aussi suivi. Comme quelques voix de Radio France : Marion Lagardère pour la revue de presse, Hélène Jouan pour l’édito politique. Mais aussi Philippe Vandel qui fait dans sa matinale à 7h25 sa chronique « Les Pourquoi ». « Les Pourquoi », c ’est la marque de fabrique de Philippe Vandel. Il fait ça depuis des années dans toutes les radios où il travaille. Mais depuis la rentrée, ces « Pourquoi » sur Europe 1 nous ont rappelé curieusement… ses Pourquoi sur France Info, la radio publique concurrente. Bon, on aurait pu se dire que c’était une panne d’inspiration un matin, ça peut arriver… Mais en fait, pas du tout. 59 chroniques diffusées depuis la rentrée sur Europe 1... 19 avaient déjà été faites sur France Info ! MOT pour MOT ! On pourrait appeler ça de l’auto-plagiat… ou du copier coller… Parfois, il refile même ses propres relances utilisées il y a plusieurs mois sur France Info à Patrick Cohen, sur Europe 1. Extrait Quotidien du 29 novembre 2017