Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n’est pas candidat aux législatives

Un socialiste ovationné par une foule d’Insoumis : l’image est rare, mais vraie. Olivier Faure, le patron du PS était ce week-end à la convention de la NUPES, la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Jean-Luc Mélenchon, qui ne s’est pas privé de rappeler le caractère « historique » de l’union, a annoncé ne pas être candidat aux élections législatives : pour cause, quand on veut être Premier ministre, autant être pleinement disponible.