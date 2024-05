Pourquoi Jordan Bardella cartonne auprès des jeunes ?

C’est une première dans l’histoire du Rassemblement national : à l’approche des élections européennes, le candidat Jordan Bardella est plus populaire que jamais chez les jeunes. 32% des 18-25 ans annoncent voter pour lui, un chiffre qui grimpe encore chez les 18-19 ans avec 39%, du jamais vu pour le RN. Un changement de génération et surtout d’image entre Marine Le Pen et son successeur qui fonctionne, car cette fois le vote est assumé. On est allé à la rencontre de ces jeunes électeurs du RN

