Pourquoi la qualité de nos pulls a-t-elle considérablement baissé au fil des années ?

Le journal américain The Atlantic s’appuie sur des chiffres et des études, pour dresser le constat que la qualité de nos pulls, chers comme les moins chers, a considérablement baissé en quelques années…Ils ne tiennent plus chaud, ils boulochent, ils perdent leur forme. Mais pourquoi ? The Atlantic date la chute précisément à 2005. Cette année-là, c’est la fin de ce qu’on appelle le « Multifiber arrangment ». Pendant 30 ans, cet accord international avait limité les importations de laine en Europe et aux Etats-Unis… Ils étaient donc contraints de produire la laine sur place et de fabriquer en partie leurs pulls localement. A la disparition de cet accord et avec la mondialisation, les marques occidentales se tournent massivement vers les importations, en provenance d’Amérique Latine et d’Asie. Elles cherchent à tout prix à augmenter et donc à faire baisser les coûts de fabrication. Avec deux leviers majeurs : le premier, faire travailler la main d’œuvre la moins chère et donc la moins qualifiée, ce qui fait baisser la qualité, le deuxième, c’est la matière première. Grâce à The Atlantic, on comprend que les marques ont réussi un exploit : changer le sens et la réalité du mot « laine ». Autrefois, un pull en laine était forcément réalisé entièrement en fibre naturelle. 100% laine, c’était comme ça…Aujourd’hui, et sans que l’on sache forcément, une grande majorité des pulls vendus comme des pulls en laine contiennent des matériaux synthétiques ou du plastique. Cela concerne même les grandes marques comme Gucci.