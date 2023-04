Pourquoi le casting de la nouvelle mission lunaire de la NASA est-il aussi politique ?

La dernière mission lunaire habitée date de près de 50 ans. Cette semaine, la Nasa a annoncé le lancement d’une nouvelle mission sur la Lune. Quatre astronautes, dont trois Américains et un Canadien, ont été sélectionnés pour la réaliser. Parmi eux, la première femme et le premier Afro-Américain à participer à une telle mission lunaire. Son départ est prévu en novembre 2024 et devrait durer dix jours en orbite autour de la lune.