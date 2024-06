Pourquoi le RN adore les européennes ?

Contrairement à une majorité de Français, le Rassemblement national adore les élections européennes. Et le parti de Jordan Bardella n’a pas attendu d’être donné grand favori dimanche prochain pour s’y intéresser. Journaliste à Quotidien et auteur d’une « Histoire du Front national », David Doucet raconte pourquoi le parti de Marine Le Pen doit sa vie et sa survie politique à ces élections.