Pourquoi le RN garde volontairement une position très ambiguë sur la réforme des retraites

Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, le Rassemblement national affiche une position très ambigüe. En effet, le parti affirme soutenir le mouvement mais n’appelle pas ses électeurs à se mobiliser. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce positionnement : le RN craindrait de soutenir un mouvement qui pourrait se radicaliser et il explique que la place des députés est à l’Assemblée et non dans la rue.