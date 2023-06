Pourquoi le Sénat est-il à la mode ?

Avec les débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, l’hémicycle a des allures de débâcle depuis un an. Le Sénat, quant à lui, connaît un regain de popularité. Il serait le lieu où la politique, au sens noble, se fait encore. Les élections sénatoriales auront lieu en septembre prochain et la position de sénateur a le vent en poupe. Pourquoi le Sénat est-il à la mode ? Pour les sénateurs, on y travaille sur des sujets de fond. Avec les élections sénatoriales de septembre, le Sénat risque de changer de visage. Pour l’heure, il n’y a aucun sénateur du Rassemblement national ni de la France Insoumise. Les deux partis veulent inverser la tendance et l’ambiance du Sénat s’en trouverait radicalement changée.