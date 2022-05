Pourquoi les femmes qui gagnent plus que leur conjoint simulent plus au lit ?

D’après une nouvelle étude américaine, les femmes qui gagnent plus que leur conjoint sont deux fois plus susceptibles de simuler leurs orgasmes que les autres. L’explication ? Les femmes ont tendance à rassurer les hommes sur leur vulnérabilité. Celles gagnant plus que leur partenaire se sentiraient alors obligées de surcompenser lors de leurs rapports sexuels.