Pourquoi les garçons regardent-ils plus de porno que les filles ?

L’Arcom a publié un rapport révélant que parmi les jeunes entre 10 et 17 ans qui regardent de la pornographie chaque mois, 48% sont des garçons et 22% sont des filles. De plus, les garçons passent beaucoup plus de temps devant ces contenus que les filles. Les garçons regardent plus de porno car ce sont des vidéos fabriquées, pour la plupart, par des hommes, pour des hommes. Ainsi, les actrices de ces films ne ressemblent pas aux filles que l’on croise dans la rue, elles s’adonnent à des pratiques que la plupart des femmes n’accepteraient pas de faire et elles crient beaucoup. Par conséquent, les filles ne se reconnaissent pas dans le porno et en regardent beaucoup moins.